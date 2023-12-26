Hakkari Şemdinli Kaymakamı Ali Ekber Ateş, Üs Bölgesindeki Güvenlik Güçlerini Ziyaret Etti
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinin kaymakamı Ali Ekber Ateş, Şapatan Üs Bölgesi'nde görevli askerleri ziyaret etti. Ateş, bölgede incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı ve askerlerle sohbet etti. Ayrıca, güvenlik güçlerine görevlerinde başarılar diledi.
Hakkari'nin Şemdinli Kaymakamı Ali Ekber Ateş, üs bölgesindeki güvenlik güçlerini ziyaret etti.
Şapatan Üs Bölgesi'nde görevli askerlerle bir araya gelen Ateş, bölgede incelemelerde bulundu, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Askerlerle sohbet eden Ateş, güvenlik güçlerine görevlerinde başarı diledi.