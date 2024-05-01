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Gölcük Tersanesi'nde yaralanan sözleşmeli er şehit oldu

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Gölcük Tersanesi Komutanlığında 2022 yılının eylül ayında geçirdiği kazada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Sözleşmeli Er Rıdvan Gürsoy'un cenazesi, memleketi Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde toprağa verildi. Şehidin cenazesi, mezarlığın yanındaki harman yerinde öğle vakti İl Müftüsü İrfan Açık'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından köy mezarlığında defnedildi. Törene, şehidin ailesi, yetkililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Gölcük Tersanesi Komutanlığında 2022 yılının eylül ayında geçirdiği kazada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Sözleşmeli Er Rıdvan Gürsoy'un cenazesi, memleketi Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde toprağa verildi.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan şehit Gürsoy'un naaşı, Balıköy beldesine bağlı Kadıköy Mahallesi'ne getirildi.

Şehidin cenazesi, mezarlığın yanındaki harman yerinde öğle vakti İl Müftüsü İrfan Açık'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından köy mezarlığında defnedildi.

Törene, şehidin babası Mehmet, annesi Sevim, ağabeyi Ahmet Gürsoy ve yakınlarının yanı sıra Kütahya Valisi Musa Işın, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Gölcük Tersanesi Komutanı Tuğamiral Mustafa Saygılı, Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanı Tuğgenaral Mustafa Baş, Tavşanlı Kaymakamı Hayrettin Baskın, Tavşanlı Belediye Başkanı Ali Kemal Derin, Balıköy Belediye Başkanı Hasan Yazkan, Tunçbilek Belediye Başkanı Mustafa Düzgün, askeri yetkililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, Milli Savunma Bakanlığı Gölcük Tersanesi Komutanlığında 27 Eylül 2022'de geçirdiği kaza nedeniyle yaralanan Sözleşmeli Er Rıdvan Gürsoy, yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü Ankara'daki hastanede dün şehit olmuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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