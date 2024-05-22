2024 yılında Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okulların açılış tarihi, genellikle yaz tatilinin sona erdiği döneme denk gelir. Dolayısıyla, öğrencilerin 2024-2025 eğitim ve öğretim yılına başlaması Eylül ayında olacak. Tam tarih, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenir ve genellikle Ağustos sonu veya Eylül başında olur.2024-2025 EĞİTİM TAKVİMİ! 2024'te okullar ne zaman açılacak? İşte merak edilenler...

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2023-2024 eğitim-öğretim yılının ikinci dönemi 14 Haziran Cuma günü sona erecek ve öğrenciler üç aylık yaz tatiline girecekler. Bu süre boyunca öğrenciler dinlenip enerji depolayacaklar ve yaz tatilinin keyfini çıkaracaklar.

YENİ SEZONDA OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2024-2025 eğitim-öğretim yılının başlangıç tarihi takvime göre 9 Eylül 2024 olarak belirlenmiş. Bu tarih itibariyle öğrenciler ve öğretmenler yeni bir eğitim yılına başlayacaklar.