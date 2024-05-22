Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 yenerek büyük bir zafer elde etti. Bu galibiyetle Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında kıyasıya rekabet devam etti ve şampiyonluk yarışı son haftaya kaldı. Lider konumda bulunan Galatasaray ise şampiyonluk umutlarını son haftaya taşıdı. Konyaspor-Galatasaray maçı ise heyecanla bekleniyor. GALATASARAY - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN? Galatasaray - Konyaspor maçı hangi kanalda? İşte merak edilenler...

GALATASARAY - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray'ın 24. şampiyonluğuna ulaşma ihtimalini belirleyecek olan Konyaspor-Galatasaray maçının tarihi kesinleşti. Tümosan Konyaspor ile Galatasaray, 26 Mayıs Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlama saati, hangi kanalda yayınlanacağı ve hakem bilgileri ise ilerleyen günlerde netleşecek. Heyecanla beklenen bu müsabakada şampiyonluk için kıyasıya bir rekabet olacak.

ZİYECH CEZALI

Galatasaray'da önemli bir kayıp yaşandı; Hakim Ziyech, son hafta öncesi cezalı durumuna düştü. Ligdeki 17 müsabakada 3 sarı kart gören Ziyech, Fenerbahçe maçı öncesinde sınırdaki 7 oyuncudan biriydi. Derbi sırasında hakem Arda Kardeşler'in 59. dakikada verdiği sarı kart, Faslı yıldızı cezalı konuma getirdi. Bu durumda Ziyech, ligin son haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor maçında forma giyemeyecek. Galatasaray için önemli bir oyuncunun yokluğu, son haftadaki mücadeleyi etkileyebilir.