Aziz Yıldırım adaylıktan çekilecek mi? Yıldırım'dan önemli açıklamalar

Aziz Yıldırım adaylıktan çekilecek mi? Süper Lig devi Fenerbahçe'nin eski başkanı ve gelecek seçim için de adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Yıldırım'ın açıklamaları sonrası Aziz Yıldırım adaylıktan çekilecek mi merak ediliyor. Detaylar...

AZİZ YILDIRIM ADAYLIKTAN ÇEKİLECEK Mİ?

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, sarı lacivertlilerin sezonu şampiyon tamamlaması halinde başkan adaylığından çekileceğini duyurdu.

"FENERBAHÇE ŞAMPİYON OLSUN ADAYLIKTAN ÇEKİLİRİM"

Sarı-lacivertlilerin geleceği hakkında konuşan Yıldırım, "Galatasaray'a karşı üstünlüğümüzü son dönemlerde kaybettik. Gittik yendik iyi oldu. Çocukların hepsi okula formalarla gitti. O mutluluğu hep beraber yaşadık. Biz Galatasaray'ı her zaman yeneriz. Eğer Fenerbahçe şampiyon olursa, şampiyonluğu kazanırsak ben adaylıktan çekilirim" dedi.

"YALAN SÖYLEMESİNLER"

Öte yandan Jose Mourinho hakkında da açıklamalarda bulunan Yıldırım, "Beşiktaş, Jose Mourinho için '7 milyon euro'ya anlaştık' diyormuş. Üstüne 5 daha vereyim, 12'ye anlaşsınlar. Yalan konuşuyorlar. Bazı insanların tetikçiliğini yapmaya çalışıyorlar. Yakışmıyor Beşiktaş'a. Yanlış yapıyorlar. Çok şey söylerim ayıp olur. Buradan Sayın Hasan Arat'a söyleyeyim. Bu tip şeylerden vazgeçsinler. 7 milyon euro'ya geliyorsa, biz çekilelim. Bıraksınlar bu işleri. Beşiktaş'ın böyle bir gücü yok. Ayıp, beni daha fazla konuşturmasınlar. Birbirimize saygılı olacağız. Jose Mourinho, 'Reklam çekimi için İstanbul'a geldiğimde, Beşiktaş'tan 2 kişi otele geldi. Onlarla sohbet ettik' dedi. 'Öyle bir görüşmemiz olmadı' dedi. Konu budur" ifadelerini kullandı.