23 Mayıs Salı yarın okullar tatil mi, okul yok mu? İstanbul, İzmir, Ankara okullar tatil mi?

23 Mayıs'ta okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde etkili olacak hava durumu sonrası vatandaşlar, İstanbul, İzmir, Ankara gibi iller başta olmak üzere '23 Mayıs'ta okullar tatil mi?' sorusuna yanıt arıyor. Sıcak hava dalgası nedeniyle ilkbaharın ortasında bile yaz mevsimini anımsatan sıcaklıklar yaşanıyor Yurdun çeşitli bölgelerinde etkili olacak hava durumu sonrası 23 Mayıs okullar tatil mi? yarın okul var mı, yok mu? İstanbul, İzmir, Ankara okullar tatil mi? sorularına yanıt aradı.

23 MAYIS HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Denizlerimizde (Batı Akdeniz) Fırtına Bekleniyor!

Beklenen Hadise

Fırtına

Beklendiği Yer

Batı Akdeniz'in batısında rüzgarın, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

Başlama-Bitiş Zamanı

23.05.2024 15.00-23.05.2024 23.59

Marmara'nın Doğusu, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun Kuzeybatısında Kuvvetli Yağışlar Bekleniyor!

Başlama-Bitiş Zamanı

23.05.2024 13:00 - 24.05.2024 03:00

Genel Durum

Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Perşembe) ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, öğle saatlerinden itibaren Marmara'nın doğusu (Sakarya ve Bilecik il geneli, Kocaeli ve Bursa'nın doğusu), İç Anadolu'nun kuzeybatısı (Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale), Batı Karadeniz (Düzce, Zonguldak, Bolu ve Karabük illeri ile Bartın ve Kastamonu'nun iç kesimleri) ile Çorum'un batı ilçelerinde kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su basını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

23 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ?

23 Mayıs günü okulların tatil olduğu hakkında resmi bir açıklama bulunmuyor.