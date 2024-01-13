Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan Piyade Üsteğmen Gökhan Delen'in cenazesi Aksaray'a getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Üsteğmen Gökhan Delen'in cenazesi, memleketi Aksaray'a getirildi.

Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanlığında düzenlenen törenin ardından şehit Delen'in cenazesi, askeri uçakla Nevşehir'e, oradan da kara yoluyla Aksaray'a gönderildi.

Somuncu Baba Külliyesi morguna getirilen şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı tekbirler eşliğinde morga kaldırıldı.

Burada şehidin babası Bayram ve annesi Zeynep Delen ile yakınlarının güçlükle ayakta durduğu görüldü. Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, baba Bayram Delen'e sarılarak başsağlığı diledi.

İl Müftüsü Veysel Işıldar, şehit Delen ve tüm şehitler için dua etti.

Şehidin cenazesinin yarın öğle namazı sonrası Ulu Cami'de düzenlenecek törenin ardından Aksaray Şehitliğine defnedileceği öğrenildi.