Şehit Piyade Sözleşmeli Er Vedat Zorba Iğdır'da son yolculuğuna uğurlandı

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, PKK'lı teröristlerce önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen 26 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Vedat Zorba'nın cenazesi memleketi Iğdır'da defnedildi.

Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'nda karşılanan şehidin naaşı, Iğdır Devlet Hastanesine ardından Cumhuriyet Mahallesi'ndeki babaevine götürüldü. Burada helallik alınması sonrası şehit Zorba'nın naaşı, cenaze töreninin düzenleneceği il merkezindeki Asri Mezarlık'a getirildi.

Dua edilmesi ve cenaze namazının kılınmasının ardından şehidin naaşı, tören mangasınca bir süre omuzlarda taşındı.

Şehidin naaşı, Asri Mezarlık'ta dualarla toprağa verildi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, Vali Ercan Turan, Doğubayazıt 1. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Şükrü Özbakır, AK Parti Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz, askerler, polisler ve vatandaşlar katıldı.