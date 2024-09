Sedat Peker parti mi kuruyor? Avukatının kullandığı ifade dikkat çekti

Suç örgütü lideri Sedat Peker'in siyasete atılacağı, bir parti kurma hazırlığında ve çalışmalarında olduğuna yönelik iddialar uzun süredir gündemde. Bugüne kadar Peker cephesinden konu hakkında herhangi bir açıklama gelmemesi iddiaların doğru olduğuna yönelik yorumları da beraberinde getirmişti.

AVUKATINDAN AÇIKLAMA GELDİ

Sedat Peker'in avukatı olan Ersan Barkın ise konuyla ilgili olarak ilk kez bir açıklamada bulundu. Barkın, X hesabından yaptığı paylaşımda "Son günlerde, sosyal medyada sıkça müvekkilim Sayın Sedat Peker'in yakınları vasıtasıyla bir siyasi parti kurma hazırlığında olduğu dile getirilmektedir. Şu an için, müvekkilim, hiçbir siyasi partinin kuruluşu çalışmalarında yer almamaktadır. Sıklıkla önümüze çıkan 'Halkın Sesi Partisi' isimli oluşumun da, müvekkilim Sayın Sedat Peker ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır.

"DEVLETİN RESMİ KURUMLARI BİLGİLENDİRİLDİ"

Müvekkilimin partisi olduğunu düşünerek bu ve benzer oluşumlara üye olanların ileride uğrayabilecekleri maddi-manevi zararlardan kendisinin sorumluluğu olmayacağını kamuoyunun bilgisine sunarım. Aynı husus ile ilgili, devletin resmi kurumları da, bilgilendirilmiştir" ifadelerini kullandı.