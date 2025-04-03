Dolmabahçe'de olay! Beşiktaşlı futbolcular maç oynanırken birbirine girdi
Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Göztepe'yi ağırladığı karşılaşmanın 59. dakikasından siyah-beyazlı futbolcular Alex Oxlade-Chamberlain ve Emirhan Topçu arasında kısa süreli bir tartışma çıktı. İkili arasındaki gerginlik, takım arkadaşlarının araya girmesiyle yatıştırıldı.
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Göztepe'yi konuk etti. Karşılaşmanın ikinci yarısında siyah-beyazlı takımda ilginç anlaş yaşandı.
CHAMBERLAIN İLE EMİRHAN TARTIŞTI
Siyah-beyazlı futbolcular Alex Oxlade-Chamberlain ile Emirhan Topçu, karşılaşmanın 59. dakikasında kısa süreli tartışma yaşadı. İkili arasındaki gerginlik, Gabriel Paulista başta olmak üzere takım arkadaşlarının araya girmesiyle büyümeden sonlandırıldı.
İşte o anlar;