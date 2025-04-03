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Dolmabahçe'de olay! Beşiktaşlı futbolcular maç oynanırken birbirine girdi

Dolmabahçe'de olay! Beşiktaşlı futbolcular maç oynanırken birbirine girdi
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Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Göztepe'yi ağırladığı karşılaşmanın 59. dakikasından siyah-beyazlı futbolcular Alex Oxlade-Chamberlain ve Emirhan Topçu arasında kısa süreli bir tartışma çıktı. İkili arasındaki gerginlik, takım arkadaşlarının araya girmesiyle yatıştırıldı.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Göztepe'yi konuk etti. Karşılaşmanın ikinci yarısında siyah-beyazlı takımda ilginç anlaş yaşandı.

CHAMBERLAIN İLE EMİRHAN TARTIŞTI

Siyah-beyazlı futbolcular Alex Oxlade-Chamberlain ile Emirhan Topçu, karşılaşmanın 59. dakikasında kısa süreli tartışma yaşadı. İkili arasındaki gerginlik, Gabriel Paulista başta olmak üzere takım arkadaşlarının araya girmesiyle büyümeden sonlandırıldı.

İşte o anlar;

Dolmabahçe'de olay! Beşiktaşlı futbolcular maç oynanırken birbirine girdiGÖRÜNTÜ: ATV

Dolmabahçe'de olay! Beşiktaşlı futbolcular maç oynanırken birbirine girdiGÖRÜNTÜ: ATV

Dolmabahçe'de olay! Beşiktaşlı futbolcular maç oynanırken birbirine girdiGÖRÜNTÜ: ATV

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıJY_VEFA_SUZME_ORS_COC:

Ne oldu la tinerciler sekiztaşlılar sizinde kocanız fb gibi tek hedefiniz GALATASARAY'I yenmek olmuş eksi adana seni rezil etti Hatay ilk deplasman galibiyetini senden aldı Göztepe de evinde rezil etti seni çok iyi oldu

Yorum Beğen46
Yorum Beğenme27
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Haber YorumlarıJY_VEFA_SUZME_ORS_COC:

Galatasaray sizi geçen sene iki maçta bu sezon ilk maçında yendiği zaman bile tinerciler kadar konuşmadı büyük takımın hedefi kupadır küçük takımların hedefi de büyük takımı yenmektir illa ki yeneceksin yenileceksin Brezilya 7 tane yedi Almanyadan demi ama bu Brezilyanın büyüklüğünden bişey kaybettirmez anladınız mı tinerciler

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Yorum Beğenme11
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Haber YorumlarıSer_hat:

Eziktaşşş

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Haber Yorumlarıpusatalfa:

küçük Emrah'ın şarkısında dediği gibi gelen vuruyor giden vuruyor, boynu bükükler eziktaşlılar

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