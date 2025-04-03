Dolmabahçe'de olay! Beşiktaşlı futbolcular maç oynanırken birbirine girdi

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Göztepe'yi konuk etti. Karşılaşmanın ikinci yarısında siyah-beyazlı takımda ilginç anlaş yaşandı.

CHAMBERLAIN İLE EMİRHAN TARTIŞTI

Siyah-beyazlı futbolcular Alex Oxlade-Chamberlain ile Emirhan Topçu, karşılaşmanın 59. dakikasında kısa süreli tartışma yaşadı. İkili arasındaki gerginlik, Gabriel Paulista başta olmak üzere takım arkadaşlarının araya girmesiyle büyümeden sonlandırıldı.

İşte o anlar;

GÖRÜNTÜ: ATV

GÖRÜNTÜ: ATV

GÖRÜNTÜ: ATV