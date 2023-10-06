Saros Körfezi'nde kaçak yapıya izin verilmeyecek

Edirne İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Geçmiş, Saros Körfezi'nde kaçak yapılaşmaya izin verilmeyeceğini belirtti.

İmar ve Bayırdırlık Komisyonu Başkan Yardımcısı Sezgin Gündoğdu, İl Genel Meclisi'nin ekim ayı son birleşiminde Sazlıdere köyü sahilindeki imar düzenlemesine ilişkin rapor sundu.

Birleşimde, Sazlıdere'nin yeni imar planı oy birliğiyle kabul edildi.

İl Genel Meclis Başkanı Geçmiş de birleşim arası konuyla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, Saros Körfezi'nin denizi, kumsalı ve ormanıyla Türkiye'nin incisi olduğunu söyledi.

İmar planı yapılamayan bazı kesimlerde kaçak yapılaşmanın artığını anlatan Geçmiş, "Saros Körfezi sahil kesiminde plan yapma yetkisini İl Özel İdaresine aldık. Bununla ilgili İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğümüz ve İl Genel Meclisimiz çalışmalarını sürdürüyor." dedi.

Geçmiş, Saros Körfezi'nin Sazlıdere sahilinde imarlı planları tamamladıklarını dile getirdi.

Çamlıca köyündeki evleri de imar planına dahil ettiklerini ifade eden Geçmiş, şunları kaydetti:

"Çamlıca'da herhangi bir yıkım yok. Yapı kullanma kayıt belgesi alan vatandaşların belgeleri geçerli olacak. Bizden ruhsat almayanlar ve ruhsatsız yapılar üzülerek söylüyorum yıkılacak. Bize müracaat edenlere ruhsatları verilecek.

Artık tüm alanlar planlı olacak. Saros Körfezi'nde çarpık yapılaşmaya karşı önlem alıyoruz. Edirne Valimiz Yunus Sezer, Saros Körfezi'ne hassasiyetle yaklaşıyor. Orası için talimatları verdi. Sahilde düzensiz yapılaşma yapanlar, işletme açanlar, değnekçiler ve otoparkçılara müsaade edilmeyecek. Sahilde özel vakıflara yetki verilmesine izin vermeyecek ve sahili halkın kullanımına açacak."

Geçmiş, Gökçetepe, Sultaniçe ve Gülçavuş sahil köylerinde de imar planı çalışması yapıldığını kaydetti.