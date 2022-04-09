Saros Körfezi kıyısındaki Erikli sahilinin su sorunu çözüldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Saros Körfezi kıyısındaki Erikli sahilinin su sorunu çözüldü

AA - Gökhan Zobar - Güncel
 - Güncelleme:
Saros Körfezi kıyısındaki Erikli sahilinin su sorunu çözüldü

Edirne'de, yaz aylarında binlerce turisti ağırlayan Saros Körfezi kıyısındaki Erikli sahilinin su sorununun çözüldüğü bildirildi.

EDİRNE (AA) - Edirne'de, yaz aylarında binlerce turisti ağırlayan Saros Körfezi kıyısındaki Erikli sahilinin su sorununun çözüldüğü bildirildi.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye tarafından yapılan yeni içme suyu hattının tamamlanmasıyla abone bağlantılarına başlandı.

Bağlantıların yapıldığı yerlerde incelemede bulunan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, bölgedeki su sorununu çözmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Helvacıoğlu, Erikli'ye 58 milyon liralık yatırımla su getirildiğini ve ilk etapta abone bağlantı bedelini yatıran 2 bin 700 aboneye bağlantı sağlandığını ifade etti.

Su sorununun çözüldüğünü vurgulayan Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Erikli'de güzel şeylere hep birlikte imza atıyoruz. Yollar belki bozulacak ama gönül yollarımız hep sağlam. Bozulan yolları da yapacağız. Erikli'nin şahlanışı başlıyor. Altyapı, arıtma, yollar, su, pazaryeri, otogar, imar ve yenileşme adımlarımızla Erikli'nin çehresi değişiyor.

Erikli'ye ilk bağlantılarımızı yaptık, hayırlı olsun. Erikli'de bulunmak ve belediyeden de su almak isteyenler varsa onlar da kendi planlamalarını bir an önce yapmalı ve Keşan Belediyemize başvurmalılar."

AA / Gökhan Zobar - Güncel

Saros Körfezi, Edirne, Erikli, su, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title