SARAÇHANE'DE 15 TEMMUZ ANMA PROGRAMI HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Saraçhane Meydanı'nda gerçekleştirilecek 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma programı için son hazırlıklar yapılıyor. CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Saraçhane Meydanı'nda gerçekleştirilecek 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma programı için son hazırlıklar yapılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Fatih'te bulunan Saraçhane Meydanı'nda yapılacak olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı için son hazırlıklar devam ediyor. 17.30'da başlaması planlanan program için vatandaşlar alana gelmeye başladı. 15 Temmuz temalı video gösterimi, canlı sahne performansları, sela, dua ve Kuran-ı Kerim tilavetinin yapılacağı programda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşma yapması bekleniyor. Demirören Haber Ajansı / Güncel Recep Tayyip Erdoğan Demokrasi Güncel Haberler

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