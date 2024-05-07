Acun Ilıcalı'dan radikal karar! Takım Premier Lig'e çıkamayınca kalemini kırdı

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de, Premier Lig'e yükselme hedefinin tutturulamamasının ardından fatura teknik direktör Liam Rosenior'a kesildi.

TEKNİK DİREKTÖR İLE YOLLAR AYRILDI

İngiltere Championship'te sezonu 7. sırada bitirerek Premier Lig'e katılma şansını kaçıran Hull City'de, teknik direktör Liam Rosenior ile yollar ayrıldı.

SON MAÇTA YENİLDİLER

Ligin son maçında deplasmanda Plymouth'a 1-0 yenilen Hull City'de takımın sahibi Acun Ilıcalı, Home Park'taki karşılaşmanın ardından Rosenior'la konuştu ve ardından bugün 39 yaşındaki teknik adamla bir kez daha görüşerek ayrılık kararını bildirdi.