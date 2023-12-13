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Şanlıurfa Valiliği 'Umuda Kapı Açıyorum Hayata Tutunuyorum' Projesini Tanıttı

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Şanlıurfa Valiliği, madde bağımlılığıyla mücadele kapsamında 'Umuda Kapı Açıyorum Hayata Tutunuyorum' projesinin tanıtım toplantısını gerçekleştirdi. Projeyle madde bağımlısı kişilerin bağımlılıktan kurtarılarak topluma kazandırılmaları hedefleniyor.

Şanlıurfa Valiliğince madde bağımlılığıyla mücadele kapsamında "Umuda kapı açıyorum hayata tutunuyorum" projesinin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezinde (AMATEM) düzenlenen toplantıda, projeyle madde bağımlısı kişilerin kendi irade ve istekleri doğrultusunda bağımlılıktan kurtarılarak yeniden topluma kazandırılmaları hedefleniyor.

Toplantıda konuşan Vali Hasan Şıldak, kentte madde bağımlılığıyla mücadelede kararlı olduklarını belirtti.

Kolluk kuvvetlerinin uyuşturucu ticaretine karşı yürüttüğü mücadelenin yanında bağımlılıkla da mücadele etmenin gerekliliğine değinen Vali Şıldak, şunları kaydetti:

"Tüm kamu kurumlarımızın iş birliğiyle bu mücadeleyi yürüteceğiz, ancak bu mücadelenin tam olabilmesi için toplumun tüm kesimlerinin desteğine ihtiyacımız var. Bütüncül bir bakış açısıyla hazırlanan projede bağımlı bir bireyin sadece bağımlılık konusunda değil sosyal, ekonomik, psikolojik, sağlık gibi birçok yönden iyileştirilmesini planlıyoruz. Proje süresince, madde kullanmış olan gençlerimize uzman personel ve tıbbi destek sağlayarak madde bağımlılığından kurtulmalarına yönelik tedavi ve rehabilitasyon faaliyeti uygulayacağız. Aile ziyaretleri gerçekleştirerek bireylere manevi destek sağlayacak, gençlerimize yönelik çeşitli sosyal ve sportif faaliyetlerin yanı sıra hobi ve meslek edindirme kursları düzenleyerek yeniden topluma kazandırılmalarını temin etmek için çalışacağız. Ayrıca, çalışmaların koordinasyon içinde yürütülmesi için izleme ve değerlendirme ile süreci takip edeceğiz."

Toplantının ardından Vali Şıldak, AMATEM ve ÇEMATEM'de tedavileri devam eden gönüllü bireyleri ziyaret etti.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, İl Sağlık Müdürü Abdullah Solmaz, Açık Kapı Şube Müdürü Ali Kemal Sevinç ve projede görev alacak personel katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Hasan Şıldak Şanlıurfa Sağlık Güncel Haberler

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