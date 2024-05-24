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Şanlıurfa İçme Suyunda Uygunsuzluk Bulunmadığı Açıklandı

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Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü, kentteki içme suyunda herhangi bir uygunsuzluk bulunmadığını bildirdi. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, içme suyu numunelerinin yapılan analizler sonucunda İnsani Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmeliğe uygun olduğu belirtildi.

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü, kentteki içme suyunda herhangi bir uygunsuzluk bulunmadığını bildirdi.

Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kent merkezindeki Eyyübiye, Haliliye ve Karaköprü ilçe merkezlerinde Büyükşehir Belediyesi tarafından tüketime sunulan içme ve kullanma sularıyla ilgili şikayetler yapıldığını belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunda değerlendirilmiş olup, İl Sağlık Müdürlüğümüzce içme suyu arıtma tesisi çıkışından alınan su numunelerinin Şanlıurfa ve Gaziantep Halk Sağlığı Laboratuvarlarında yaptırılan fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizlerinde, içme suyunda herhangi bir uygunsuzluğun olmadığı ve analiz sonuçlarının İnsani Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmeliğe uygun olduğu görülmüştür."

Kaynak: AA / Güncel

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