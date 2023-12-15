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Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

15 Aralık 2023 14:31 Güncelleme: 14:32 Abone Ol

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.