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Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince silah kaçakçılarına yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Ekiplerce adreslerde yapılan aramalarda, 2 uzun namlulu tüfek, 2 tabanca, 13 şarjör, 2 bin 871 mermi, 3 ruhsatsız av tüfeği ile 1 hücum yeleği ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli işlemleri için jandarma komutanlığına götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Şanlıurfa Jandarma Siverek Güvenlik Operasyon Politika Güncel Haberler

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