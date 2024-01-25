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Şanlıurfa'da cinayet şüphelilerinden 4'ü tutuklandı

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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde geçen ay meydana gelen bir cinayetin ardından gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Operasyonda yapılan aramalarda ise ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, geçen ay bir kişinin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yaylacık Mahallesi'nde 24 Aralık 2023'te uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden R.Ç'nin cinayet zanlılarının bulunması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda, ekiplerce Şanlıurfa, Gaziantep ve Adana'da şüphelilerin bulunduğu adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde ve eklentilerinde yapılan aramada, 3 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız tüfek ile 108 mermi ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 3'ü savcılık talimatıyla, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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