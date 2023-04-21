ŞANLIURFA'DA BAYRAMDA 5 BİN KİŞİYE TİRİT İKRAMI

ŞANLIURFA'da Ramazan Bayramı dolayısıyla hayırsever bir aile tarafından 5 bin kişiye tirit yemeği ikram edildi.

ŞANLIURFA'da Ramazan Bayramı dolayısıyla hayırsever bir aile tarafından 5 bin kişiye tirit yemeği ikram edildi.

Kentte yaşayan Topal ailesi tarafından Hızmalı Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte, bayram namazından çıkan vatandaşlara yöreye özgü olan, et, ekmek, yoğurt ve sarımsakla hazırlanan tirit yemeği dağıtıldı. Binlerce kişi, ikramın yapıldığı evin çevresinde uzun kuyruklar oluşturdu. Aile üyelerinin dağıttığı tiridi alanlar alanda hazırlanan masalarda yemeklerini yedi. Aile fertlerinden Osman Topal, babalarından kalan tirit geleneğini uzun yıllardır sürdürdüklerini belirti. Topal, 5 bin kişiye tirit ikram ettiklerini belirti.