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Şanlıurfa'da 114 motosiklet trafikten men edildi

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Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, motosikletlerin karıştığı kaza sayılarının yüksek olduğunu belirterek, yapılan denetimlerde 114 motosiklet trafikten men edildiğini açıkladı.

Şanlıurfa'da gerçekleştirilen denetimlerde 114 motosiklet trafikten men edildi.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, motosikletlerin karıştığı kaza sayılarının çok yüksek olduğunu belirtti.

Trafik birimlerince her gün denetimler yapıldığını, bu kapsamda dün gerçekleştirilen uygulamada 2 bin 176 motosikletin denetlendiğini ifade eden Şıldak, şunları kaydetti:

"Denetimlerde 935 motosiklete ceza uygulanmış, 114 motosiklet trafikten men edilmiştir. Trafik kurallarına uymayan, sürücü belgesiz, kask kullanmayan, hız sınırını aşan kapasite üstü binilen ve aşarı gürültü yayan motosikletlerin trafik düzenini bozmasına ve can güvenliğini tehdit etmesine izin vermiyoruz."

Kaynak: AA / Güncel

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