Şanghay İşbirliği Örgütü Uluslararası Issık Göl Maratonu gerçekleştirildi - Haberler

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Şanghay İşbirliği Örgütü Uluslararası Issık Göl Maratonu gerçekleştirildi

AA - Nazir Aliyev Tayfur - Güncel
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Şanghay İşbirliği Örgütü Uluslararası Issık Göl Maratonu gerçekleştirildi

Kırgızistan'da 22 ülkeden 3 bin sporcunun katılımıyla Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Uluslararası Issık Göl Maratonu yapıldı.

Kırgızistan'da 22 ülkeden 3 bin sporcunun katılımıyla Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Uluslararası Issık Göl Maratonu yapıldı.

Ülkenin tatil merkezi Issık Göl Bölgesi'ndeki Çolpon-Ata şehrinde yer alan hipodromdan startı verilen koşuya, sporcular ve vatandaşların yanı sıra diplomatlar da katıldı.

Issık Göl sahil yolunda gerçekleşen maratonda katılımcılar, 21, 97, 10 ve 3 kilometrelik parkurlarda koştu.

Maratonun açılış töreninde konuşan Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Akılbek Caparov, "Issık Göl Maratonu, Orta Asya'da 'uluslararası' statüsüne sahip tek maratondur. Kazanan sporcular Asya Oyunları, dünya şampiyonaları ve olimpiyat oyunlarına katılma fırsatına sahip olacak." dedi.

Maratona, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan ve bazı büyükelçilik mensupları da yer aldı.

Uluslararası Issık Göl Maratonu'na katılan tüm katılımcılara madalya verildi.

AA / Nazir Aliyev Tayfur - Güncel

Şanghay İşbirliği Örgütü, Kırgızistan, Asya, Güncel, Haberler

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