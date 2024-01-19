Samsun'dan Türkiye'ye 'deney hayvanı kullanma' eğitimi

Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ), "14. Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programı" sınavı gerçekleştirildi.

OMÜ Uzaktan Eğitim Merkezinde düzenlenen programda, 12 şehirden 77 araştırmacı sınava girdi.

Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DEHAM) ile Uzaktan Eğitim Merkezi tarafından hazırlanan eğitim programının teorik kısmı, uzaktan eğitimle tamamlandı.

Sınavda başarılı olan araştırmacılar, uygulamalı eğitimlere katılma hakkı elde edecek.

Sınav öncesi düzenlenen törene OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Terzi, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cengiz Çokluk, Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ayyıldız, DEHAM Müdürü Prof. Dr. Abdurrahman Aksoy ile eğitimciler de katıldı.

Ünal, AR-GE'nin önemine değinerek, "DEHAM gibi yapılanmalar, üniversitede AR-GE'nin malzemelerinin hazırlanması ve envanterin yenilenmesinde önemli role sahiptir. Dış kaynaklı projelerde iş birliği yapmak isteyen araştırmacılara her türlü desteği vermeye hazırız." dedi.

Aksoy, sertifika programlarında Türkiye'nin en iyilerinden biri olduklarını vurgulayarak, "Gerekli olmayan bir çalışma, hayvanların katledilmesi zaten etik değildir." ifadesini kullandı.

Ayyıldız ise kursun Türkiye genelinde büyük ilgi gördüğünü dile getirerek, "Her açtığımızda 90 kişilik açıyoruz. Kursumuz teorik ve pratik kısımlardan oluşuyor. Toplamda 75 saat süren programın 40 saati asenkron devam ediyor. Sınavdan başarılı olanlara DEHAM'da yüz yüze uygulamalı eğitim verilecek." diye konuştu.