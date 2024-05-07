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Samsun'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu

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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yalnız yaşayan Engin A. (67), evinde hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Engin A'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yalnız yaşayan kişi, evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Tikenli Mahallesi'nde yalnız yaşayan Engin A'yı (67) yakınları, evinde hareketsiz halde buldu.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Engin A'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Engin A'nın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna konuldu.

Kaynak: AA / Güncel

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