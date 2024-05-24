Üye Girişi
Haberler

Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli gözaltına alındı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Çarşamba ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 258 kök kenevir bitkisi ve 31,44 gram kubar esrar ele geçirildi.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.

Y.A'nın evi ile üstünde yapılan aramada 258 kök kenevir bitkisi ve 31,44 gram kubar esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili Y.A. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Operasyon Çarşamba Kenevir Samsun Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

Brezilya'dan ithal edilen 27 bin angus dev gemiyle Türkiye'ye getirildi

Brezilya'dan ithal edilen 27 bin angus dev gemiyle Türkiye'ye getirildi

 Sele kapılan 2 çocuk sürüklenerek aracın altına girdi! Yüreklerin ağza geldiği anlar kamerada

Sele kapılan 2 çocuk sürüklenerek aracın altına girdi! Yüreklerin ağza geldiği anlar kamerada

 Meclis'e gelmesi beklenen düzenleme Erbakan'ı küplere bindirdi: Biz sokak hayvanlarının uyutulmasına karşıyız

Meclis'e gelmesi beklenen düzenleme Erbakan'ı küplere bindirdi: Biz sokak hayvanlarının uyutulmasına karşıyız

 Üsküdar'da kahvehanede çıkan çatışma İsrail Dışişleri Bakanlığı'nı harekete geçirdi

Üsküdar'da kahvehanede çıkan çatışma İsrail Dışişleri Bakanlığı'nı harekete geçirdi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title