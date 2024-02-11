Samsun'da tütün ve sigara kaçakçılığı operasyonu: 2 şüpheli gözaltına alındı
Samsun'un İlkadım ilçesinde gerçekleştirilen tütün ve sigara kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollarla piyasaya sürülen sahte bandrollü tütün ve makaronlara el koydu.
Samsun'un İlkadım ilçesinde gerçekleştirilen tütün ve sigara kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamullerine ait bandrollerin yasa dışı yollarla piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, İlkadım ilçesinde belirledikleri adreslerde yaptıkları aramalarda, 167 kilogram sahte bandrollü tütün, 2 bini doldurulmuş 8 bin 400 sahte bandrollü makaron ele geçirdi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.