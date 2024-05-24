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Samsun'da Tartıştığı Kişiyi Öldüren Zanlı Tutuklandı

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Samsun'un Çarşamba ilçesinde tartıştığı kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Zanlının jandarmadaki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde tartıştığı kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Çınarlık Mahallesi Çarşamba Havalimanı yolunda Beytul Köksal'ı (39) tabancayla ateş ederek öldüren ve gözaltına alınan A.K'nin (38) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İlçede dün A.K, sokakta karşılaştığı aralarında husumet bulunan ve tartıştığı Köksal'ı silahla ateş ederek öldürmüş, daha sonra polis noktasına giderek teslim olmuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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