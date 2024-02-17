Samsun'da silah kaçakçılığı operasyonu: 3 şüpheli gözaltına alındı
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube müdürlükleri ekiplerince İlkadım ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.