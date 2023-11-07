Samsun'da Sahte Plaka İmalathanesine Operasyon: 2 Gözaltı

Samsun'da yapılan operasyonda sahte plaka imalathanesine düzenlenen baskında 2 kişi gözaltına alındı. Operasyonda birçok sahte plaka ve basım ekipmanı ele geçirildi.

Samsun'da resmi belgede sahtecilik operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerince, Avrupa Press Plaka (APP) ticareti yaparak haksız kazanç sağlayanların tespit edilmesine yönelik operasyon düzenlendi.

Samsun'daki bir atölyeye operasyon düzenleyen ekipler, sahte mühür basım, plaka baskı pres ve plaka boyama makineleri ile basılı 90 APP plaka, 486 boş plaka levhası, 196 harf kalıbı ve 154 rakam kalıbı ele geçirdi.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.