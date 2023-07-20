Samsun'da Otomobil ve Hafif Ticari Araç Çarpışması: 2 Ölü, 2 Yaralı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Harun Demirel idaresindeki 05 FS 146 plakalı hafif ticari araç, İstanbul Caddesi Vabartum Kavşağı'nda Hüseyin Erdem'in (76) kullandığı 55 PP 239 plakalı otomobille çarpıştı.

Savrulan hafif ticari aracın kaldırımdaki beton aydınlatma direğine vurarak durduğu kaza sebebiyle olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü ile yanındaki Hatice Erdem (59) olay yerinde yaşamını yitirdi, hafif ticari araç sürücüsü ile araçtaki Erdal Akbaş ise yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.