Samsun'da Husumet Cinayeti: Bir Kişi Silahla Öldürüldü

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir kişi, aralarında husumet bulunan şüpheli tarafından silahla öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, Çınarlık Mahallesi Çarşamba Havalimanı yolunda Beytul Köksal (39) ile aralarında husumet bulunan A.K. (38) karşılaştı.

Aralarında çıkan tartışmanın ardından A.K, yanında bulunan tabancayla Köksal'a ateş etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Köksal'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Dikbıyık Jandarma Komutanlığı ile olay yeri ve JASAT ekipleri, bölgede çalışma yaptı.

Olay yerinden kaçan ve daha sonra Gelemen Polis Noktası'nda teslim olan zanlı, Dikbıyık Jandarma Komutanlığına götürüldü.