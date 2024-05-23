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Samsun'da Husumet Cinayeti: Bir Kişi Silahla Öldürüldü

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Samsun'un Çarşamba ilçesinde aralarında husumet bulunan bir kişi, şüpheli tarafından silahla öldürüldü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kurbanın hayatını kaybettiğini belirledi. Zanlı ise polis noktasında teslim oldu.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir kişi, aralarında husumet bulunan şüpheli tarafından silahla öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, Çınarlık Mahallesi Çarşamba Havalimanı yolunda Beytul Köksal (39) ile aralarında husumet bulunan A.K. (38) karşılaştı.

Aralarında çıkan tartışmanın ardından A.K, yanında bulunan tabancayla Köksal'a ateş etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Köksal'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Dikbıyık Jandarma Komutanlığı ile olay yeri ve JASAT ekipleri, bölgede çalışma yaptı.

Olay yerinden kaçan ve daha sonra Gelemen Polis Noktası'nda teslim olan zanlı, Dikbıyık Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

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