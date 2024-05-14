Samsun'da firari hükümlü yakalandı
Samsun'un Atakum ilçesinde, 19 yıl 9 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda hükümlü cezaevine teslim edildi.
Samsun'un Atakum ilçesinde, 19 yıl 9 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Atakum Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince, aranan şahıslara yönelik çalışma yürütüldü.
Ekipler, "hırsızlık suçundan 19 yıl 9 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.G.'yi, Atakum ilçesinde belirlenen adreste yakaladı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından hükümlü, cezaevine teslim edildi.