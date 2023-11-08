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Samsun'da 1 milyon liralık hırsızlık olayında 5 kişi gözaltına alındı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir iş yerinden yapılan hırsızlık olayıyla ilgili olarak 5 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 1 milyon 100 bin lira değerindeki jeneratör ve elektronik aletlerin çalınması üzerine çalışma başlattı. Şüphelilerin ikametlerine düzenlenen operasyonda çalınan malzemeler ele geçirildi ve zanlılar gözaltına alındı.