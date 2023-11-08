Samsun'da 1 milyon liralık hırsızlık olayında 5 kişi gözaltına alındı
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Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir iş yerinden yapılan hırsızlık olayıyla ilgili olarak 5 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 1 milyon 100 bin lira değerindeki jeneratör ve elektronik aletlerin çalınması üzerine çalışma başlattı. Şüphelilerin ikametlerine düzenlenen operasyonda çalınan malzemeler ele geçirildi ve zanlılar gözaltına alındı.
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde iş yerinden yapılan hırsızlıkla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçenin İstiklal Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinden değeri yaklaşık 1 milyon 100 bin lira olan jeneratör ve muhtelif elektronik alet hırsızlığı yapılması üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, olayı gerçekleştirdiği belirlenen 5 şüphelinin ikametlerine operasyon düzenledi.
Adreslerdeki aramalarda çalınan malzemeler ele geçirildi.
Zanlılar ekipler tarafından gözaltına alındı.