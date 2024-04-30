SAMEKS Nisan Ayında Yükseldi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Satınalma Müdürleri Bileşik Endeksi (SAMEKS), nisanda bir önceki aya göre 3,5 puan ivme kazanarak 57,5'e yükseldi ve referans değer üzerindeki seyrini sürdürdü.

MÜSİAD tarafından hazırlanan SAMEKS'in nisan ayı sonuçları açıklandı.

Buna göre, nisan ayında mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, bir önceki aya göre 3,5 puan artışla 57,5'e yükselerek referans değer üzerinde kalmaya devam etti.

Bu dönemde Hizmet Sektörü SAMEKS Endeksi 5,5 puan artış kaydederek 58,2'ye yükselirken, Sanayi Sektörü SAMEKS Endeksi de 5 puan hız kazanarak 59,7 seviyesinde gerçekleşti.

Sanayi endeksinde son 11 ayın en yüksek seviyesi görüldü

Talep koşullarındaki iyileşmeyi takiben mart ayında ivme kazanan sanayi sektörü, nisanda da olumlu görünümünü sürdürerek son 11 ayın en yüksek seviyesine yükselmiş oldu. Firmaların girdi alım faaliyetlerinin hız kazanmasıyla iş hacminde gözlenen genişleme de hizmet sektöründe kaydedilen artışın belirleyicisi oldu.

Nisanda istihdamın her iki sektörde de artış kaydetmesi, işgücü piyasalarındaki pozitif görünümün yılın ikinci çeyreğinde de devam edeceğine işaret etti.

Söz konusu veriler reel sektöre ilişkin görünümde büyüme sinyallerinin devam ettiğini gösterirken, parasal sıkılaşma koşullarına rağmen ekonomik aktivitedeki canlılığın sürdüğü gözlendi.