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Samandağ'da Öğrencilere Trafik Eğitimi Verildi

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde polis ekipleri, Sıdıka Bedia Kara İlkokulu'nda öğrencilere trafik eğitimi düzenledi. Ekipler, öğrencilere temel trafik bilgileri ve trafik güvenliği hakkında bilgi verdi.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde polis ekipleri, öğrencilere yönelik trafik eğitimi düzenledi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri Trafik Dedektifleri Eğitim Projesi kapsamında Sıdıka Bedia Kara İlkokulu'nu ziyaret etti.

Ekipler öğrencilere temel trafik bilgileri ve trafik güvenliği hakkında bilgi verdi.???????

Kaynak: AA / Güncel

Samandağ trafik Güvenlik Trafik Eğitim Güncel Haberler

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