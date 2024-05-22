Üye Girişi
Haberler

Salıpazarı'da Tarımsal Kalkınma Kooperatifçilik Eğitimi Gerçekleştirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Salıpazarı Yerel Eylem Grubu Derneği ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitimde kooperatifçilik konuları ele alındı. Programa ilçe yöneticileri ve ilgililer katıldı.

Salıpazarı Yerel Eylem Grubu Derneği ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, "Tarımsal Kalkınma Kooperatifçilik" eğitimi gerçekleştirildi.

Salıpazarı Belediye Başkanı Reafaettin Karaca, SASKİ konferans salonunda düzenlenen programda, Yerel Eylem Grubu Derneğinin ilçe adına çok olumlu işler yaptıklarını belirterek, eğitim programında emeği geçenlere teşekkür etti.

Programda kooperatifçiliğin ekonomideki yeri, uluslararası örgütler ve kooperatifler, kooperatif işletmelerinin önemi, kadınların güçlenmesinde kooperatiflerin rolü, dünyada ve Türkiye'de kooperatifçilik hareketi ve iyi uygulama örnekleri gibi konularda sunum yapıldı.

??????? Programa Salıpazarı Kaymakamı Salih Başara, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Niyazi Özdal, Ziraat Odası Başkanı Zafer Ersoy, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Barış Aydoğdu, Salıpazarı Yerel Eylem Grubu Derneği Başkanı Hakan Şahin ile diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Tarım Yerel Haberler Ekonomi Güncel Haberler

Ayhan Bora Kaplan davasında Süleyman Soylu'nun ismi tutanaklara girdi

Ayhan Bora Kaplan davasında Süleyman Soylu'nun ismi tutanaklara girdi

 Müşterisi olmadığı bankadan adına 350 bin TL kredi çekildi! Mağdur sayısı 150'yi geçti

Müşterisi olmadığı bankadan adına 350 bin TL kredi çekildi! Mağdur sayısı 150'yi geçti

 Barış Boyun kimdir? Daltonlar çetesi liderinin infaz karnesi epey kabarık

Barış Boyun kimdir? Daltonlar çetesi liderinin infaz karnesi epey kabarık

 Misafir olarak geldiği köyde 65 yaşındaki amcasının cinsel organını keserek öldürdü

Misafir olarak geldiği köyde 65 yaşındaki amcasının cinsel organını keserek öldürdü
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title