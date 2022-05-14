Sakaryalı eğitimciler EYFOR-13'e katıldı - Haberler

SAKARYA (AA) - Sakaryalı eğitimciler, Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneğince (EYUDER) bu yıl 13.'sü düzenlenen Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumunda (EYFOR-13) yer aldı.

Derneğin Sakarya İl Temsilciliğinden yapılan açıklamaya göre, EYUDER ve İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi iş birliğinde düzenlenen foruma, Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanı sıra farklı ülkelerden ve yurt içinden katılım sağlandı.

Rektör, dekan, profesör, doçent ve doktora seviyesinde bilim insanı, akademisyen ile Milli Eğitim Bakanlığı mensuplarından oluşan 1200 kişilik katılımcı sayısına sahip forumda, çok sayıda panel, oturum, bildiri ve poster sunumları gerçekleştirildi.

Öğretmenlerin örnek projelerinin de tanıtıldığı forumda, tecrübe paylaşımında bulunuldu.

EYUDER Sakarya İl Temsilcisi Cengiz Kıyak, 20 kişilik bir ekiple foruma katılım sağladıklarını belirterek, 5 sözlü bildiri, 15 de poster sunum çalışması yaparak bilimsel katkı sağladıklarını kaydetti.