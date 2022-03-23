Sakarya'dan kısa kısa

SAKARYA (AA) - Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Sakarya Sanayicileri ve İş Adamları Derneğini (SASİAD) ziyaret etti.

Sakaryalı iş insanlarını ziyaret ederek fikir alışverişinde bulunan Işıksu, bugüne kadar gerçekleştirilen ve yakın zamanda hayata geçilecek projelerini SASİAD üyeleriyle paylaştı.

Işıksu, burada yaptığı konuşmada, her alanda sıkı bir çalışma programı takip ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Başarılı bir ekibe sahibiz. Başkan yardımcılarımız, müdürlerimiz ve tüm çalışma arkadaşlarımızla planlı ve özverili bir şekilde Adapazarı'mız için mücadelemizi sürdürüyoruz. Sadece bu yıl içerisinde inşallah 14 projemizin açılışını gerçekleştireceğiz. Bu toplantılarımızda da yaptığımız çalışmaları, gerçekleştireceğimiz projeleri şehrimizin değerli kuruluşlarıyla paylaşıyor, Adapazarı'mızı istişareyle ve hep birlikte yönetiyoruz. SASİAD Başkanımıza ve değerli yönetimine nezaketleri ve güzel düşünceleri için çok teşekkür ediyoruz."

SASİAD Başkanı Ümit Karayaka da katılımları için Işıksu'ya teşekkür ederek, "Başkanımızın heyecanı ve gayretleri bizleri çok mutlu etti. Bizler sanayici ve iş adamları olarak Adapazarı'nın her zaman daha iyisini hak ettiğine inanıyoruz. Sayın başkanımızın da bu yönde gerçekleştirdiği projeleri takdirle karşılıyoruz. Bizlere vakit ayırıp çalışmalarını paylaştıkları için kendilerine ve ekibine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

9. Bölge ASKOM toplantısı Sakarya'da yapıldı

Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi (ASKOM) 14. Bölge 9. toplantısı Sakarya İl Sağlık Müdürlüğünün ev sahipliğinde yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından organize edilen toplantıya, Kocaeli İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan, Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Sakarya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Aziz Öğütlü, bölge acil sağlık hizmetleri yöneticileri ile hastane başhekimleri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü, acil sağlık hizmetlerinin verimliliğini artırmak adına yapılan ASKOM toplantılarının önemine değinerek, katılımcılara teşekkür etti.

Öğütlü, yoğun bakım sevk sorunlarının Kocaeli Şehir Hastanesi ve yapım aşamasında sona gelinen 100 Yataklı Acil Durum Hastanesinin hizmete girmesiyle rahatlatmasını beklediklerini dile getirdi.

Toplantının sunumu Sağlık Yatırımları Başkanı Dr. Serdar Değirmenci tarafından gerçekleştirildi.

Toplantıda, acil sağlık hizmetlerinin Kocaeli, Düzce ve Sakarya'daki mevcut durumu ele alınarak, iller arası ve sağlık tesisleri arasındaki hasta sevkleri koordinasyonu değerlendirildi. Toplantıda ayrıca bölge illerindeki hastanelerin yatak kapasite ve doluluk oranlarının karşılaştırılmasına yönelik çalışmalar paylaşıldı.