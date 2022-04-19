Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 57. Cumhurbaşkanlığı Turu'nda başarı gösteren Sakarya Büyükşehir Belediyesi bisiklet ekibini tebrik etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Pro TEAM ekibinden Vitaly Buts, Batuhan Özgür ve Mustafa Sayar, 4 kategoride derece elde etti. Çok sayıda ülkeden markalaşmış isimlerin ter döktüğü organizasyonda Vitaly Buts, takımı buluşturduğu beyaz mayoyu yarış sonuna kadar korudu.

Tour Of Turkey'den beyaz mayonun sahibi olan Büyükşehir ekibi, hükümet yetkililerinden de takdir aldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, sporcuları ziyaret ederek tebriklerini iletti.

Yüce, Ferizli ve Söğütlü'de ziyaretlerde bulundu

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Ferizli ve Söğütlü ilçe belediyelerini ziyaret etti, AK Parti ilçe başkanlıklarında çalışmaları değerlendirdi ve muhtarlarla bir araya geldi.

Yüce, Ferizli'de Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu, AK Parti İlçe Başkanı Muhsin Zurnacı, Muhtarlar Derneği Başkanı Haluk Onay, muhtarlar, teşkilat mensupları ve belediye çalışanlarının katıldığı programda yaptığı konuşmada, ilçenin üst yapısına 18 milyonluk yatırım gerçekleştirdiklerini anlattı.

Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, AK Parti İlçe Başkanı Selçuk Kurt, Muhtarlar Derneği Başkanı Cihan Çakırsoy, muhtarlar, teşkilat mensupları ve belediye çalışanlarıyla toplantı yapan Yüce, ilçeye 10 milyona yakın üst yapı yatırımı yaptıklarını kaydetti.

Büyükşehir Belediyesince 1,5 milyarlık yatırımla hayata geçirilecek ve şehrin kuzeyinin su geleceğini garanti altına alacak Darıçayırı Barajı'nın yap-işlet-devret modeliyle inşa edileceğini aktaran Yüce, "Aynı zamanda halihazırda mevcut olan OSB'lerin su ihtiyacını karşılayacağız. Proje orta vadede kendini amorti edecek ve Sakaryalıların olacak." ifadesini kullandı.

"Bisiklet Dostu Şehir Sakarya" resim yarışması

Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığıyla gerçekleştirilen "Bisiklet Dostu Şehir Sakarya" temasıyla düzenlenen yarışmada, özel ve resmi kurumların 4'üncü sınıf öğrencileri hünerlerini sergiledi.

Bisikleti ve şehri en iyi şekilde özetleyen, sembolize eden ve duygu ifade eden 5 resim, iki kurum arasında belirlenen jüriler tarafından seçildi. En güzel 5 resmin sahibine bisiklet ve kask hediye edildi.

Yarışmanın birincisi Erenler Kayalar Reşitbey İlkokulu'ndan "Okyanus" adlı çalışmasıyla Deniz Nazım Özberk oldu. Karasu Canada Okulları'ndan Dilşat Miray Çelik "Papatya" eseriyle ikinci, Geye Akdoğan İlkokulu'ndan Caner Kara "Gece" isimli eserle üçüncü, Erenler Mefküre İlkokulu'ndan Yüsra Korkmaz "Umy" isimli eseriyle dördüncü ve Şehit Ahmet Akyol İlkokulu'ndan Ecmel Yıldız da "Barış" isimli eseriyle beşinci oldu.