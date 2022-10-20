Sağlık-Sen Başkanı Durmuş'tan TTB'nin 'TSK kimyasal silah kullanıyor' iddiasına tepki

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) Genel Başkanı Semih Durmuş, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) düzenlediği operasyonlarda kimyasal silah kullandığını iddia eden Türk Tabipler Birliği'ne (TTB) tepki gösterdi. Durmuş, "TTB gece gündüz emek veren sağlık çalışanlarını asla temsil etmemektedir. Terörün ve terör örgütlerinin dil ve argümanlarını kullandığı ve terörle arasına mesafe koymadığı sürece de fedakar sağlık çalışanlarından hiçbir zaman destek göremeyecektir" dedi.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, yaptığı yazılı açıklamada, "Türk Tabipler Birliği'nin (TTB) 'kimyasal silah' yalanı, 'sahibinin sesine' en güncel örnektir. ve maalesef TTB bunu hep yapıyor. TTB, yüzbinlerce sağlık emekçisinin sorunlarına çözüm aramak yerine, terörün ve terör baronlarının sesi olmayı tercih etmektedir. Millet, vatan, bayrak sevdalısı sağlık çalışanlarının, dün olduğu gibi yarın da bu kirli sese karşı duracağından kimsenin şüphesi olmasın. Biz sağlık çalışanlarının durduğu yer milletimizin, ülkemizin ve bayrağımızın yanıdır. TTB'nin sesi gibi durduğu yer de bellidir. Tüm bu nedenlerle, TTB gece gündüz emek veren sağlık çalışanlarını asla temsil etmemektedir. Terörün ve terör örgütlerinin dil ve argümanlarını kullandığı ve terörle arasına mesafe koymadığı sürece de fedakar sağlık çalışanlarından hiçbir zaman destek göremeyecektir" ifadelerini kullandı.