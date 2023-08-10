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Safranbolu Belediyesi'nin En Genç Kadın Başkan Vekili Göreve Başladı

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Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'nin şehir dışına çıkması nedeniyle Belediye Başkanlığına vekalet eden Belediye Meclis Üyesi Gizem Karagözlü, Safranbolu Belediye tarihinin en genç kadın Belediye Başkan Vekili ünvanın sahip oldu. Karagözlü, hizmetlerin aksamadan devam edeceğini belirtti.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'nin şehir dışına çıkması nedeniyle Belediye Başkanlığına vekalet eden Belediye Meclis Üyesi Gizem Karagözlü, Safranbolu Belediye tarihinin en genç kadın Belediye Başkan Vekili ünvanın sahip oldu.

Karagözlü, hizmetlerin aksamadan devam edeceğini belirtti.

Karagözlü, "Kısa bir süre de olsa Safranbolu Belediye Başkanımız Elif Köse'nin yerine vekalet etmek benim için gurur verici. Makama vekalet eden en genç kadın başkan vekili olmak da açıkçası hoş bir rastlantı oldu. Safranbolu halkına hizmetlerimizin aksamadan devam edeceğine kimsenin şüphesi olmasın" dedi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Safranbolu Elif Köse Güncel Haberler

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