Rize'nin yüksek kesimleri Nisan ayında beyaza büründü - Haberler

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Rize'nin yüksek kesimleri Nisan ayında beyaza büründü

İhlas Haber Ajansı - Cengiz Yıldırım - Güncel
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Rize'nin yüksek kesimleri Nisan ayında beyaza büründüRİZE Rize'nin yüksek kesimlerinde Nisan ayında kar yağışı etkili oluyor.

RİZE (İHA) - Rize'nin yüksek kesimleri Nisan ayında beyaza büründü

RİZE Rize'nin yüksek kesimlerinde Nisan ayında kar yağışı etkili oluyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kuvvetli yağış uyarısı yaptığı Rize'nin yüksek kesimlerinde yağmur yağışı yerini kar yağışına bıraktı. Yaylalar beyaza bürünürken, kar yağışının yüksek kesimlerde bir kaç gün daha etkili olması bekleniyor.

Rize'nin yüksek kesimleri Nisan ayında beyaza büründü

Rize'nin yüksek kesimleri Nisan ayında beyaza büründü

Rize'nin yüksek kesimleri Nisan ayında beyaza büründü

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İhlas Haber Ajansı / Cengiz Yıldırım - Güncel

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