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Rize'de yaş çay bahçesinde yamaçtan yuvarlanan kişi hastaneye kaldırıldı

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Rize'nin Kalkandere ilçesinde yaş çay bahçesinde hasat yapan bir kişi, yamaçtan yuvarlanarak yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından yaralı kişi hastaneye kaldırıldı.

Rize'nin Kalkandere ilçesinde, yaş çay bahçesinde yamaçtan yuvarlanan kişi, bulunduğu yerden 100 metre taşınarak hastaneye kaldırıldı.

İlçeye bağlı Hurmalık köyünde yaş çay bahçesinde hasat yapan T.K. (48), yamaç arazide dengesini kaybederek yuvarlandı.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralanan T.K'yi patika yolda sedyeyle yaklaşık 100 metre taşıyarak ambulansa ulaştırdı.

T.K. sağlık ekiplerince Rize Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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