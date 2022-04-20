Ramazan davulcuları, manilerle halkı hırsız ve dolandırıcılara karşı uyardı

AMASYA Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde Ramazan davulcuları, sahur vakti öncesi seslendirdikleri manilerle halkı uyarıp polislere destek oldu. Sokakları dolaşan Ramazan davulcuları hırsızlar ve kendilerini polis, asker, savcı olarak tanıtan telefon dolandırıcılarına karşı halkı uyardı.

Devriye görevindeki polislerle karşılaşınca hırsızlık ve telefon dolandırıcılığı olaylarına karşı kendilerinin de bir şeyler yapabileceklerini düşünüp halkı bilgilendirmeyi amaçlayan davulcu Cemil Solak ile klarnetçi İhsan Tosmak yıllardır söyledikleri manileri bu şekilde uyarladı. Sahur vakti öncesi ilçenin dört bir yanını dolaşan ikili, "Bir gün seni biri ararsa, Polisim, savcıyım, askerim derse, Zorla paranı isterse sakın verme" mesajı ve hırsızlık olaylarıyla ilgili uyarıları duyurdu.

Vatandaşların alkışlayıp bahşiş verdiği davulculara, Gümüşhacıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri de teşekkür etti.