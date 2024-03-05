Pursaklar Belediyesi Camilerde Ramazan Temizliği Başlattı

Pursaklar Belediyesi tarafından ilçedeki camilerde ramazan dolayısıyla temizlik çalışması başlatıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ramazan ayında camilerde kılınacak teravih namazları öncesinde vatandaşların hijyenik ortamlarda ibadetlerini yerine getirebilmeleri için temizlik çalışmaları sürüyor.

Süpürme işlemleri, tozların alınması, camların, ayakkabılıklar ile merdivenlerin silinmesi ve abdesthanelerin yıkanması gibi işlemlerin ardından camiler, cemaatinin kullanımına hazır hale getiriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin de vatandaşların sağlıklı ve huzurlu bir şekilde ibadet edebilmelerini sağlamak için camilerde iç ve dış mekan temizliği yaptıklarını, ramazan ayı boyunca çalışmaların devam edeceğini belirtti.