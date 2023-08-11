Kayseri-Sivas yolunda plastik boru yüklü tırın devrildiği kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Plastik boru yüklü tır devrildi: 1 ölü, 1 ağır yaralı

KAYSERİ - Kayseri- Sivas yolunda plastik boru yüklü tırın devrildiği kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri - Sivas yolu Yeşilyurt mevkide meydana gelen kazada, S.K. idaresindeki 42 UY 420 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek karşı şeride geçti. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalede bulunduğu ağır yaralanan sürücü S.K., olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, itfaiye ekipleri de araç içerisinde sıkışan yeğeni S.K.'yi kurtarmak için çalışma başlattı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalede ise araçtan çıkarılan 19 yaşındaki gencin hayatını kaybettiğini belirlendi.

S.K.'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırılırken, kazanın meydana geldiği yol da güvenlik nedeni ile trafiğe kapatıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.