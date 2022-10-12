PKK talimatıyla ormanı yakan sanığın 'hayatın akışına uymayan savunması' gerekçeli kararda

Adana'da terör örgütü Pkk'nın talimatıyla 5 noktada orman yangını çıkardığı gerekçesiyle tutuklanan ve yargılandığı davada 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan sanık hakkındaki gerekçeli karar hazırlandı.

Terör örgütü PKK adına faaliyet göstererek 5 noktada orman yangını çıkardığı gerekçesiyle geçen yıl 7 Ekim'de tutuklanan Ali İhsan Ergin K'ye (20) Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince 16 Eylül'de "terör örgütü faaliyeti çerçevesinde kasten orman yakma" ve "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçlarından verilen 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının gerekçeli kararı yazıldı.

Orman İşletme Müdürlüğü tarafından sunulan belgeler, dosya içerisindeki HTS analiz incelemeleri, olay yeri tutanakları, olay yeri inceleme raporları, kriminal raporlar ve sanıkla ilgili yakalama ve el koyma tutanağına yer verilen kararda, sanığın PKK mensuplarıyla irtibat ve iltisaklı olduğu, kentteki orman yangınlarını terör örgütünün talimatıyla çıkardığı anlatıldı.

Çelişkili beyanlarına mahkeme itibar etmedi

Kararda sanık Ali İhsan Ergin K'nin yargılama aşamasında sürekli çelişkili beyanlarda bulunduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Telefon almak isteyen kişinin gelişen teknoloji çağında telefonun ilgili mağazaya gelip gelmediğini çok daha kolay teknolojik imkanlarla öğrenebileceği, Adana'dan kuzey Irak'a gitmesine gerek olmadığı, telefonunun bozulduğunu öne sürerek telefonunu ormana götürüp yakmak istediğini ileri süren sanığın bu ifadesinin hayatın olağan akışına uygun olmadığı ayrıca sanık yanındaki benzini 'kendini yakmak' için bulundurduğu şeklinde beyanda bulunsa da hayatına son vermek isteyen kimsenin yarım şişe benzinle kendini yakarak bunu yapmasının pek mümkün olmadığı gibi, aynı anda 300 metre mesafede iki ayrı noktada peş peşe böyle bir şeyi de yapamayacağı görülmekle baştan sona çelişkili ve tutarlı olmayan, hayatın olağan akışına ve dosya kapsamındaki somut tespitlerle tamamen uyumsuz olan savunmasına mahkememizce itibar edilmemiştir."

Ali İhsan Ergin K'nin yangın çıkardığı ormanlık bölgelere aynı motosikletle gittiğinin kayıtlarla sabit olduğu ifade edilen kararda, orman muhafaza memurlarınca tutulan tutanaklarda da yangınların kasıtlı çıkarıldığının belirlendiği belirtildi.

Kararda, Adana Orman Bölge Müdürlüğü ve Karaisalı Orman İşletme Müdürlüğünün geçen yıl çıkan orman yangınına ilişkin tutanağındaki "bölgede sanığın kullandığı motosikletin izinin bulunduğu" tespitinin doğru olduğu ifade edilerek, şu bilgilere yer verildi:

"Ali İhsan Ergin K. yakalandığında kırsaldaki örgüt elemanlarıyla bağlantı kurmak için cep telefonunda, Irak'ın kuzeyinde kullanılan 'Korek' telefon hattı bulunduğu, Irak'tan Türkiye'ye giriş yaptığı günden bir gün sonra ise kasten orman yangını başlattığı, kentte 24, 29, 30 Eylül ile 3 ve 4 Ekim'de 5 orman yangınını terör örgütü PKK'dan aldığı talimat sonucu kasten çıkardığı ve eylemler karşılığında örgütten para aldığı, inkar etmesine karşın HTS analiz raporu içeriğine göre terör örgütü PKK adına eylemleri bulunan 5 kişiyle görüşme kaydının bulunduğu, sanığın kullanımındaki cep telefonunun her seferinde olay yerinden son kez sinyal bilgisi verdiği ama tüm yangınların telefonun son sinyal verdiği andan bir süre sonra telefonun kapalı olduğu saat aralığında gerçekleştiğinin tespit edildiği, bu durumda sanığın suçu işlerken özellikle geride delil bırakmamak kastıyla hareket ettiği ve bu yönüyle sanığın 'terör örgütü faaliyeti çerçevesinde kasten orman yakma' ve 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma' suçlarından cezalandırılmasına karar verilmiştir."

Kovalamaca sonucu yakalanmıştı

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde geçen yıl 24, 29, 30 Eylül ile 3 ve 4 Ekim'de orman yangınları çıkmasının ardından harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bölgeden motosikletiyle kaçmaya çalışan Ali İhsan Ergin K'yi kovalamaca sonucu yakalamıştı.

Motosikletinde benzin, üst aramasında ise kibrit ele geçirilen zanlı, "kasten orman yangını çıkardığı" gerekçesiyle 7 Ekim 2021'de tutuklanmıştı. Ali İhsan Ergin K, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince 16 Eylül'de "terör örgütü faaliyeti çerçevesinde kasten orman yakma" ve "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.