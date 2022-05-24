Pandeminin lokomotifi hastanede 120 koronavirüs hastası kaldı - Haberler

Pandeminin lokomotifi hastanede 120 koronavirüs hastası kaldı

KORONAVİRÜS salgını sürecinde lokomotif görevi üstlenen ve hastalığın pik yaptığı dönemde 1000'den fazla Covid-19 hastası bulunan Ankara Şehir Hastanesi'nde 30'u yoğun bakımda olmak üzere toplam 120 kişi kaldı.

Ülke genelinde günlük Covid-19 vaka sayılarının 1000'in altına düşmesiyle pandemi döneminde lokomotif görevi üstlenen Ankara Şehir Hastanesi'nde de hasta sayısı azaldı. Hastanede 30'u yoğun bakımda olmak üzere toplam 120 Covid-19 hastası bulunuyor. Vaka sayılarına ilişkin değerlendirmede bulunan Ankara Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Turan, son 3 ayda Covid-19'la ilişkili hasta sayısının ciddi anlamda azaldığını belirterek, "Azalan sayı hem hastaneye yatış hem de yoğun bakım yatışı açısından ciddi anlamda bir azalma olarak rakamlara yansıdı. Bu çok sevindirici. Bunun nedeni; Omicron varyantının hastalık şiddetinin düşük olması ve aşılamanın etkin bir şekilde yapılmış olmasıdır" dedi.

Zaman zaman pozitif vakaların da görüldüğünü kaydeden Prof. Dr. Turan, "Pozitif vakalar oluyor ancak ayaktan geçirilen bir gribal enfeksiyon tavrında devam ediyor. Yine burada bir aşılama vurgusu da yapmak istiyorum. Aşılama çok önemli. Aşılanmış bireylerin hastalığı hafif geçirdiklerini bu süreçte net bir şekilde gördük. Aşılı bireylerin yoğun bakım ihtiyaçları çok azaldı" dedi.