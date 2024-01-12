Pamukova Kaymakamı Gürsel Temurci, Yılın Kareleri oylamasına katıldı

Pamukova Kaymakamı Gürsel Temurci, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ilişkin fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Temurci, makamında, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

"Deprem: Umut" kategorisinde Sergen Sezgin'in "116 saat sonra kurtarılan can" fotoğrafını oylayan Temurci, "Gazze: Kanıt" kategorisinde Mustafa Hassona'nın kaydettiği "Toz duman" fotoğrafını seçti.

"Çevre ve yaşam" kategorisinde Fabio Teixeira'nın "Şemsiye altında", "Haber" kategorisinde ise Paul Hennessy'in "Uzaya doğru" karelerini beğenen Temurci, "Spor" kategorisinde ise tercihini, Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" karesinden yana kullandı.

Temurci, yaptığı açıklamada, 147 fotoğrafın da birbirinden güzel ve anlamlı olduğunu belirtti.

Oylamada, seçim yapmanın güç olduğunu vurgulayan Temurci, "Anadolu Ajansına teşekkür ediyorum. 2023 yılı bir anda filim şeridi gibi gözümün önünden geçti. Fotoğrafları çekenleri kutluyor, AA'nın tüm çalışanlarını tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.