Üye Girişi
Haberler

Pakistan Ordusu Komutanı Guterres ile Gazze ve Cammu Keşmir Durumunu Görüştü

Güncelleme:
Abone Ol

Pakistan ordusunun başındaki Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Asım Munir, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Gazze ve Cammu Keşmir'deki son durumu ele aldı. Munir, Guterres'ten Gazze'deki insani trajedinin sona ermesi için uluslararası toplumu ateşkes yapılması konusunda harekete geçirmesini istedi. Ayrıca, Hindistan'ın Cammu Keşmir'in statüsünü değiştirme çabalarını kınadı.

Pakistan ordusunun başındaki Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Asım Munir, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Gazze ve Cammu Keşmir'deki son durumu ele aldı.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamaya göre, resmi ziyaret kapsamında ABD'de bulunan Orgeneral Munir, Guterres ile bir araya geldi.

Görüşmede, Munir, Pakistan'ın Filistin konusundaki pozisyonunu yineleyerek Guterres'ten Gazze Şeridi'ndeki insani trajedinin sona ermesi için uluslararası toplumu burada derhal ateşkes yapılması konusunda harekete geçirmesini istedi.

İki devletli çözümün, uzun süreli barış için tek yol olduğunu işaret eden Munir, masum sivillerin barbarca hedef alınması ve yeterli insani yardımın dahi sağlanmamasından ötürü derin endişelerini vurguladı.

Pakistan'dan Hindistan'a kınama

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesindeki son durum hakkında Guterres'e bilgi veren Munir, Cammu Keşmir sorununun BM Güvenlik Konseyi (BMGK) kararları ve bölge halkının istekleri doğrultusunda barışçıl şekilde çözülmeden Güney Asya'da barışın yakalanmasının zor olduğunu belirtti.

Munir, Hindistan'ın Cammu Keşmir'in statüsünü değiştirme çabalarını ve Yeni Delhi'nin tek taraflı adımlarını kınayarak bunların BMGK kararlarının ihlali olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

Birleşmiş Milletler Orgeneral Pakistan Gazze Haberler

Bakmadan Geçme

1 OCAK RESMİ TATİL Mİ 2024? 1 Ocak'ta okul var mı, yok mu, tatil mi, yarım gün mü? Yılbaşı tatili kaç gün? Tom Lockyer sağlık durumu nasıl? Bournemouth-Luton Town maçında bilinci kapanan Tom Lockyer ne durumda, iyileşti mi? BUGÜN (17 ARALIK) İSTANBUL'da hava durumu nasıl olacak, yağmur var mı? İSTANBUL 17 ARALIK 5 günlük hava durumu! Bu hafta sonu hava nasıl? 17 ARALIK (YARIN) HAVA DURUMU | İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Antalya, Hatay haftalık, 5 günlük hava durumu! Yarın hava durumu ne, kaç derece? SWM TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ KİM? SWM hangi ülkenin? SWM SUV fiyat listesi 2023! ÇALIŞAN EMEKLİYE 5000 TL İKRAMİYE MECLİSTEN GEÇTİ Mİ? Çalışan emekliye 5000 ikramiye ne zaman yatacak? DÜNYANIN EN İYİ 100 ŞEHRİ LİSTESİ: Dünyanın en güzel şehri neresidir? Dünyanın en iyi 100 şehirleri listesi 2023 Türkiye sıralaması kaç? KETAMİN İLACI NEDİR, yan etkileri ve zararları nelerdir? Ketamin kimlere verilir, tehlikeli mi? Bülent Tezcan yoğun bakımda mı? Bülent Tezcan sağlık durumu nasıl? Adım Farah YENİ BÖLÜM (25. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Adım Farah yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Kardeşlerim YENİ BÖLÜM (109. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Güldür Güldür Show YENİ BÖLÜM (355. Bölüm) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Güldür Güldür Show yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Aras Kargo Pazar günü açık mı? Aras Kargo Pazar günü dağıtım yapıyor mu, çalışıyor mu? Samsunspor - Pınar Karşıyaka Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Samsunspor - Pınar Karşıyaka Basket maçı ne zaman? Sergio Oliveira sakatlandı mı? Sergio Oliveira neden oynamıyor, kadroda yok?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title