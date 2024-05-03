THY 2024 Kabin Memuru Alımı: Kimler Başvurabilir?

Türk Hava Yolları'nda (THY) kabin memuru olmak için bazı adımların izlenmesi gerekmektedir. Bunun için ilk olarak, THY'nin kabin memuru pozisyonu için açık ilana başvuru yapmak gerekir. Havayolunun resmi web sitesi olan "www.thy.com" adresini veya kariyer web sitesi mutlaka ziyaret edilmelidir. İşte THY kabin memuru alımı 2024! Kimler kabin memuru olabilir ile ilgili detaylar…

THY KABİN MEMURU ALIMI

"Take-Off Kabin" ilanı, Türk Hava Yolları'nın (THY) kabin memuru adayları için düzenlediği bir iş ilanıdır. Bu ilana başvurabilecek adaylar, en az lise mezunu olmalı ve doğum tarihleri 1 Ocak 1982 ile 31 Aralık 2004 arasında olmalıdır. İlan kapsamında, başvuru yapan adaylar değerlendirme sürecine alınacak ve başarılı olanlar kabin memuru adayı ünvanıyla işe alınarak İstanbul-Florya'daki THY Uçuş Akademisi'nde 2 aylık eğitime tabi tutulacak. Eğitimi başarıyla tamamlayan adaylar, kabin memuru olarak uçuş görevine başlayacaklar.

Bu ilan ve diğer açık pozisyonlara başvurmak isteyen adaylar, THY'nin resmi kariyer web sitesi olan "kariyer.thy.com" adresinden başvurularını gerçekleştirebilirler. Bu ilanın amacı, THY'nin kabin ekibine yeni personel kazandırmak ve uçuşlarda hizmet verecek nitelikli kabin memurlarını seçmek için bir fırsat sunmaktır.

KİMLER KABİN MEMURU OLABİLİR?

Türk Hava Yolları'nda (THY) kabin memuru olmak için genellikle aşağıdaki adımları izlemeniz gerekmektedir:

1. En az lise mezunu olmak, belirli bir yaş aralığında (genellikle 18-35 yaş arası) olmak, iyi sağlık durumuna sahip olmak ve iyi iletişim becerilerine sahip olmak gibi kriterleri içerir.

2. Başvuru yapmak için havayolunun resmi web sitesi olan "www.thy.com" adresini veya kariyer web sitesi ziyaret edilmelidir.

3. Bşvuruların değerlendirilmesinin ardından, uygun adaylar seçim sürecine alınacaktır. Bu süreç genellikle online testler, mülakatlar ve simülatör değerlendirmelerini içerebilir.

4. Seçilen adaylar, kabin memuru eğitim programına katılmak üzere davet edilir. Bu eğitim programı genellikle birkaç hafta veya birkaç ay sürebilir ve uçuş güvenliği, müşteri hizmetleri, acil durum prosedürleri ve kabin ekipmanı kullanımı gibi konuları içerir.

5. Kabin memuru olarak çalışabilmek için belirli lisans ve sertifikalara sahip olmak gerekebilir. Bu belgeler, uçuş güvenliği ve kabin hizmetlerinin gereksinimlerini karşılamak için gereklidir.

Başvurunun başarılı olması ve kabin memuru olarak işe alınılması durumunda, THY'nin belirlediği kurallara ve prosedürlere uyarak kabin memuru olarak göreve başlamak mümkündür.